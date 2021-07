Belen Rodriguez in ospedale? "Ascensori chiusi per lei", si scatena il caos in corsia

Francesco Fredella 14 luglio 2021 a

Ascensori in tilt. L'ospedale che ha accolto Belen Rodriguez ha dovuto fare i conti anche con la folla, il caos e la gente. Praticamente è accaduto di tutto quando è arrivata la showgirl per dare alla luce Luna Marie.

All'Ospedale Giustinianeo di Padova fan e curiosi, pazienti e followers (in carne e ossa) si sono fatti vivi per vedere da vicino la showgirl argentina e il suo compagno, Antonino Spinalbese. Ed è spuntata una scritta molto particolare: "Causa Belen e fino a nuovo ordine i pulsanti del piano 3° degli ascensori 4 e 7 sono stati disabilitati". Sembra che tutto sia vero, nulla di inventato. Un modo, insomma, per dire a tutti di non disturbare senza arrivare al terzo piano (dove era ricoverata la Rodriguez). Si tratta di un vero e proprio colpo di scena, senza precedenti. Ma non si è ancora capito se l'ordine di servizio, affisso vicino agli ascensori, sia stato firmato dal personale o dalla direzione. E, soprattutto, è poco chiaro se l'intero reparto sia stato chiuso ed interdetto a tutti.

Belen, intanto, sembra che si sia spostata a Rovigo per la degenza. I Rodriguez rinunciano ad Ibiza, quartier generale da sempre della famiglia, e si trasferiscono in una grande villa con piscina in Italia. Ed è proprio in questo posto paradisiaco che la showgirl si sta ritagliando un po' di meritato relax dopo la nascita di Luna Marie. Ovviamente coccolata da tutti e dal suo Antonino. Tra loro è stato un vero colpo di fulmine. Un cambiamento totale nella vita di Belen.

