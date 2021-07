Gaetano Castrovilli, dopo gli Euro 2020 la proposta di matrimonio: ecco come (e dove) ha sorpreso la sua Rachele

Francesco Fredella 20 luglio 2021 a

Si amano alla follia ed ora stanno per coronare il sogno di una vita: Gaetano Castrovilli, uno degli Azzurri dell'ultimo Europeo, fa la proposta di matrimonio a Rachele Risaliti (ex Miss Italia e modella). Dopo le nozze di Bernardeschi, Verratti, Sensi e la proposta di Gianmarco Tamberi, gli Azzurri pensano ai fiori d'arancio ed è per questo che Gaetano Castrovilli decide di inginocchiarsi davanti alla sua Rachele Risaliti. Una proposta di matrimonio in grande stile e come un tempo. Sui social non si parla di altro e del resto è giusto che sia così: ad ottobre, Gaetano e Rachele, festeggeranno due anni d'amore.

Insomma, Gaetano - super calciatore della Fiorentina, non ha pensato due volte a stupire la sua Rachele ed appena rientrato a casa è arrivato l'anello. A quanto pare Gaetano è molto romantico: su una terrazza con vista duomo di Firenze, ha fatto arrivare centinaia di rose rosse per comporre la scritta “Marry Me”. Rachele, emozionatissima, ha detto sì. E siamo di fronte ad un'altra grande favola: la vittoria degli Azzurri ha fatto letteralmente salire la febbre delle nozze. Un altro matrimonio in arrivo per i ragazzi di Mancini, ora si rilassano dopo la vittoria da incorniciare a Wembley contro la fortissima Inghilterra.

Per Gaetano, pugliese doc, si tratta di un luglio da incorniciare: prima la convocazione agli Europei e poi il successo in maglia Azzurra. Adesso, il matrimonio dietro l'angolo. Il resto della favola la vivremo nei prossimi mesi. Chissà se gli Azzurri saranno invitati ai festeggiamenti.

