Federico Bernardeschi, Veronica Ciardi e le nozze, dopo il sì il disastro: "Perché ci siamo lasciati"

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono finalmente sposi. E a meno di 48 ore dalla conquista degli Euro 2020. A rompere il silenzio dopo l'altare è proprio la novella sposa che si è lasciata andare a nuove confessioni con il settimanale Chi: "Venivamo entrambi da due storie tossiche. Ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello", ha spiegato l’ex gieffina che aggiunge che si sono incontrati grazie a "una terza persona", ma che prima di fidanzarsi ci sono stati mesi di chiacchierate al telefono.

I due oggi sono genitori e stando a quanto confessato dalla Ciardi quella di Bernardeschi non sarebbe stata la prima proposta di matrimonio. La primissima infatti è arrivata due anni fa, durante una vacanza alle Bahamas, Veronica però, alla fine, disse no: "La solita paura mi ha fatto dire un ‘sì’, che però era un ‘ni’, che poi è diventati ‘no’. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… Dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati".

Il caciatore della Juventus non si è però perso d'animo tentando con la compagna di ricucire il rapporto. E il tempo ha dato loro ragione: dopo Leva e Deve, le due figlie, nessuno esclude che la cicogna possa tornare per allargare la famiglia.

