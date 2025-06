La volta buona, bufera per il caso-Alvaro Vitali? La replica di Caterina Balivo

“Ieri a 75 anni ci ha lasciati Alvaro Vitali dopo un ricovero di due settimane per una broncopolmonite recidiva… La moglie Stefania Rocca (in realtà Corona) era ieri da noi e ci aveva raccontato che Alvaro aveva deciso di lasciare l’ospedale e ci aveva detto che non aveva mai smesso di stargli vicino…Ovviamente quello che è successo ieri era inimmaginabile se no la stessa Stefania non sarebbe stata qui…”.

L'ospitata di Stefania Corona, la moglie di Alvaro vitali, a La Volta Buona aveva scatenato un polverone mediatico. Soprattutto sul programma d'intrattenimento televisivo condotto da Caterina Balivo. Ovviamente, nessuno poteva prevedere la morte poche ore dopo del celebre attore italiano. "La triste notizia ha colpito tutti noi…E mandiamo un forte abbraccio a lei e alla famiglia, davvero…”, ha aggiunto la padrona di casa.