Alvaro Vitali, "un pensiero per lui": l'omaggio da Hollywood

Alvaro Vitali ha lasciato il segno. Non solo in Italia, ma anche all'estero. Persino ad Hollywood, la terra promessa del cinema. "Un pensiero e un omaggio a un attore che è stato scoperto da Fellini, Alvaro Vitali. Alvaro è qui con noi, addio Alvaro". Questo è il messaggio condiviso dall'attore Mark Ruffalo - celebre per aver interpretato sul grande schermo Hulk per i film della Marvel - per omaggiare il nostro Pierino. Al momento, Ruffalo si trova a Roma in occasione dell'undicesima edizione de Il Cinema in Piazza, un evento organizzato dalla Fondazione Piccolo America. Un ultimo caloroso saluto al celebre attore, scoperto dallo stesso Fellini che lo volle fortemente sul set di Satyricon, Roma e dello stesso Amarcord.

A poche ore dall'inizio del funerale di Alvaro vitali, anche il titolare del bar Cristal a Casal Palocco ha parlato dell'attore scomparso e del loro legame di amicizia: "La prima volta che l'ho incontrato abbiamo litigato. È venuto qui al bar e c'è stata un'incomprensione in cassa, lui si era un po' alterato, io mi sono alterato, ma poi ci siamo messi a ridere".