Francesca Cipriani, "niente alcol e pochi vip". La testimone e un sospetto: un clamoroso complotto?

Solo pochi giorni fa la bombastica Francesca Cipriani ha festeggiato un compleanno da urlo a Milano. Ma è stata attaccata per quel party che, a detta di alcuni siti, sarebbe stato troppo sobrio. Si parla di alcolici a pagamento da parte degli invitati. E a Libero arriva la testimonianza di chi c'era a quella festa, oltre al racconto della Cipriani. Che, innanzitutto, dice: "Sugli alcolici a pagamento devo dire le cose come stanno. Sono astemia e, poiché c'erano persone giunte da fuori Milano, non ho voluto far servire alcool. Dopo la festa, che è finita alle 4 del mattino, ci siamo messi in auto e siamo tornati a casa. Senza aver bevuto. Dobbiamo dare l'esempio. Alla mia festa alcool non c'era, chi ha voluto bere un drink - essendo un locale pubblico - l'ha fatto liberamente pagandoselo, ma di certo non ho fatto servire ai tavoli fiumi di vino o roba simile con la paura che qualcuno alla guida avrebbe avuto i riflessi a zero. Che esempio darei con un gesto simile?".



La sua è una giustificazione in piena regola e la Cipriani risponde alle accuse durissime che ha ricevuto. "Hanno scritto di una festa con pochi personaggi dello spettacolo. Ma vorrei ricordare che ho anche molti amici che non fanno parte della tv. Chi pensava ad una festa con soli vip ha fatto male i conti. C'erano le persone a cui sono legata. E che siano delle tv o amici di scuola ed altro importa poco", rimarca la Cipriani.

Ma per vederci chiaro abbiamo chiamato la titolare del locale che si trova a Cologno Monzese dove la Cipriani ha festeggiato. La signora Michela Pellegrini del Fashion caffè ci conferma la versione dei fatti raccontata da Francesca. E lo fa con foto e video pubblicati dove si vede tutto: dalla torta enorme agli antipasti, passando per i primi e le pizze. "La festa è andata benissimo. C'era una torta grandissima con una mega foto di Francesca. Mio marito è un pasticcere alla Negrinelli di Cologno Monzese e l'ha preparata lui. Prima è stato servito buffet di pesce, pizze, antipasti e due primi", racconta Michela Pellegrini. "Nel locale c'erano più o meno un'ottantina di persone". Come mai si legge che la festa è andata male? Sembra spuntare l'ombra di un complotto contro di lei.



