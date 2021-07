Guendalina Tavassi si separa dal marito. Dopo lo scandalo dei video intimi rubati, il commento raggelante della ex suocera

24 luglio 2021 a

"Non sa quanto sono felice io che si siano lasciati". Parola di suocera. Non è un bel periodo per Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello. Prima lo scandalo delle foto private e dei video intimi rubati dal cellulare da un hacker, quindi il divorzio dal marito Umberto D'Aponte, sposato nel 2013 e con cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore. Ora sui social scoppia il caso innescato proprio dalla mamma di Umberto.

Un utente follower della Tavassi, su Instagram, commenta dispiaciuto la rottura con l'ex marito: "Peccato che tu e Umberto vi siate lasciati". Parole innocenti e affettuose, a cui risponde però in maniera inattesa e soprattutto molto brusca proprio l'ex suocera: "Nessun peccato, anzi... Sono la mamma di Umberto e lei non sa quanto sono felice". Un pugno allo stomaco a Guendalina che lascia interdetto anche il follower: "Erano simpaticissimi insieme, intendevo quello... - è la sua risposta un po' imbarazzata - Io adoro Umberto, buona serata signora".

Secondo quanto riferisce ora il sito specializzato Gossipetv, l'ex gieffina e influencer sarebbe "sempre più scioccata" dalla piega che sta prendendo la separazione. La Tavassi "preferisce non replicare per evitare tensioni, vuole preservare la tranquillità per il bene dei suoi figli e non perdersi in discussioni pubbliche che porterebbero a galla cose che è meglio che restino private". Situazioni private già esplose nei mesi scorsi, proprio con lo scandalo a luci rosse che ha travolto loro malgrado Guendalina e Umberto e che, a detta degli interessati, non ha però influito in alcun modo sulla fine della loro storia, già compromessa da tempo.

