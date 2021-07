Simona Ventura, le foto pazzesche in costume: "Che ne dite?". A 56 anni, così

24 luglio 2021 a

"Che ne dite del risultato?", scrive maliziosa Simona Ventura in un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove si mostra in costume da bagno in spiaggia mentre si gode le vacanze. Eccola sorridente con un costume intero e gli occhiali da sole e un fisico davvero pazzesco: "Ed eccole qui – ha scritto sul social - le foto in costume dell’#estate2021. Con fatica immane… Che ne dite del risultato?! Ps: costume vecchio".

La reazione dei follower non si è fatta attendere e la foto in poco tempo ha ricevuto una pioggia di cuoricini e di commenti. A farle i complimenti anche amici vip come l’ex naufraga Elisa Isoardi, che dice: "Bellissima".

Ma Simona Ventura non si ferma alla foto di come è adesso, strepitosa, a 56 anni. La conduttrice posta anche uno scatto, sempre in costume, risalente però a qualche anno fa ed è un ricordo a tema Olimpiadi: "Foto che viene buona ogni 4 anni (quest‘ anno 5). Ho avuto la fortuna di vivere le Olimpiadi da giornalista a #BARCELLONA92. Una delle più belle esperienze della mia vita! Una redazione giovane e validissima, quella di #telemontecarlo. Li seppi che sarei passata in Rai a #LaDomenicasportiva! Un’ estate indimenticabile! Non vedo l’ora di vedere #Tokyo2020, le #olimpiadi più difficili… Un grande in bocca al lupo al nostro squadrone italiano e alla squadra di @raisport!! Forza e coraggio #Olympics", ha scritto nella didascalia.

