Temptation Island, le anticipazioni: Manuela e Stefano, "il bacio". La disastrosa sorpresa al falò

Arriva la penultima di Temptation Island ed è già un vero e proprio boom. E già corrono le indiscrezioni in Rete: Manuela bacia il single Luciano. Questa sera si preannuncia una puntata piena di colpi di scena. Stefano, però, scoprirà tutto e si tratta di una reazione davvero spiazzante per il concorrente. E poi su Canale5 continua anche la storia d’amore tra Floriana e Federico. Lei ha voluto una pausa ed ha deciso di fermarsi, ma Federico non si è arreso. Metteranno la pietra sopra alla loro storia l continueranno?

Floriana, nelle scorse settimane, al magazine di Uomini e donne ha detto: ufficiale di Uomini e Donne, la concorrente ha ammesso : “Mi mancano quelle cosa che in una coppia non dovrebbero mai mancare: un complimento, un bacio, un abbraccio… Insomma, tutti quei gesti naturali che tra noi non c’erano più […] Non sono una persona che colma le proprie mancanze di coppia avvicinandosi ad un altro ragazzo. Sono una donna che vuole risolvere i propri problemi con la persona con cui sta e non ha bisogno di un altro che non sia lui […] Durante il percorso ho visto tante cose che mi hanno fatto capire che lui fosse realmente interessato a Vincenza: Federico si è molto lasciato andare mentre io, come si è visto, non ho lasciato che nessuno si avvicinasse a me”.

Ma Floriana è rimasta sorpresa dal feeling tra Federico e Vincenza. L’ennesimo colpo di scena in questa edizione. Lui, però, ha ammesso: “Ho capito di provare ancora qualcosa per Floriana girono dopo giorno, e l’avvicinamento con Vincenza in questo mi ha aiutato molto, soprattutto in quella sera in cui mi ha abbracciato da dietro. In quel momento ho percepito quel contatto come fastidioso, mi è venuta subito in mente Floriana che era lontana da me […] Mi è dispiaciuto e mi ha infastidito molto che lei abbia pensato che tra me e Vincenza fosse nata una storia d’amore. Floriana mi conosce e avrebbe dovuto capire che non era affatto così”.

