Maria Elena Boschi e Berruti sullo yacht: prima così, poi passione... estrema. Colpo spinto dei paparazzi: le foto proibite

La passione è rovente, come il clima estivo. E la passione è quella che, giorno dopo giorno, continua a crescere ed esplodere tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Ultimo atto, le clamorose foto pubblicate dal settimanale Oggi. I paparazzi hanno sorpreso la deputata di Italia VIva e l'attore al largo di Ponza, a bordo di una barca di alcuni loro amici.

La Boschi, 40 anni, assolutamente al top. Berruti, 36, forse con qualche chiletto di troppo. Ma come detto, è la passione a farla da padrone. Baci, agguati, abbracci, mosse proibite, un trasporto insomma di altri tempi. In questo caso, sull'anulare sinistro della Boschi non campeggiava l'anello con rubino che ha scatenato mille indiscrezioni sulle imminenti nozze. Ma le foto confermano che il rapporto tra i due va a gonfie vele. Anzi, gonfissime.

