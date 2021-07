Elisabetta Canalis, l'allenamento in bikini. Altroché stacchetti, acrobazie da bollino rosso

27 luglio 2021 a

a

a

Elisabetta Canalis, con una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram, si mostra, per la gioia dei suoi follower, in bikini mentre si allena nel giardino della sua casa in Sardegna, o ancora mentre è in barca. Scene da bollino rosso, che sui social collezionano migliaia di cuoricini e commenti. La ex velina, che era famosa a Striscia la notizia per i suoi stacchetti, ora conquista gli italiani con le sue lezioni di pilates e ginnastica.

Uomini e donne addio, Ginevra Pisani si sposa: sapete chi è il futuro marito?

Bellissima, abbronzata e con un fisico atletico e mozzafiato la Canalis fa quotidianamente esercizi per rassodare i muscoli di tutto il corpo, come si vede da queste immagini e dai video che ha pubblicato. Dove è presente anche la sua personal trainer che la guida e che deve essere molto entusiasta del suo lavoro, visti i risultati sorprendenti...



Insomma, Elisabetta Canalis trascorre le vacanze nella sua amata Sardegna, dove è nata e cresciuta, all'insegna del relax e del benessere fisico. Insieme a lei c'è anche la figlia Skyler Eva che ne approfitta di tanto in tanto per fare delle incursioni durante gli allenamenti della mamma, e il suo cagnolino. Tempo fa la stessa ex velina ha detto di non escludere di tornare presto a vivere in Italia, magari proprio in Sardegna.

Jessica a letto col single, il fidanzato spacca tutto. Temptation choc, il falò finisce in disgrazia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.