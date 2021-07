Chiara Nasti, l'addio che nessuno si aspettava: "Ho perso me stessa"

28 luglio 2021 a

Chiara Nasti, nota fashion blogger campana, ha deciso: lascerà il mondo dei social, cui è molto legata, per ritrovare se stessa. Lo ha fatto sapere lei stessa su Instagram. Il suo addio, anche se temporaneo, si deve probabilmente alle numerose critiche che le sono state rivolte nell'ultimo periodo. La Nasti, per esempio, è stata presa di mira di recente per il suo ultimo tatuaggio: si è fatta tatuare il suo volto sul braccio.

La fashion blogger ha rivelato che la decisione di prendersi una pausa è arrivata dopo diversi giorni di riflessione: "Se le mie decisioni a oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia. In questi anni non ho mai pensato al 100% a me. Ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo, come giusto che sia, tralasciando un po' me, sempre di più", si è sfogata Chiara.

Al momento non si sa quanto durerà il social detox per la Nasti, che ha comunque definito la sua decisione "inevitabile": "Guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po’ me stessa col mio modo di fare". In particolare, ha spiegato che "essendo una persona molto sensibile", crede di non essere riuscita a prendere determinate cose "con la leggerezza di una ragazza di 23 anni”, visto che è “sempre sotto giudizio”. Una scelta non semplice, comunque, dal momento che i social rappresentano per lei anche uno strumento di lavoro.

