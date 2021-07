Estate in diretta, Roberta Capua sconvolta dalla battuta "hot" di Massimo Ferrero: "Ci guarda mio marito"

28 luglio 2021 a

Imbarazzo a Estate in Diretta. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, si è lasciato andare a una proposta sconvolgente a Roberta Capua. Su Rai 1, nella puntata del 28 luglio, Ferrero ha ripercorso la sua lunga carriera: "La mia è una bella vita, almeno non ci si annoia. Ieri mi sono divertito perché sono stato in teatro, ho fatto un ruolo con Carlo Verdone e mi sono molto divertito. Ho detto a Carlo 'annamo a braccio'". Poi è il turno della vita privata e in particolare del rapporto con i genitori: "Io ho preso tutto da mia madre, era un 'carabiniere'. Aveva dei banchi di frutta a piazza Vittorio, portava avanti tutta la baracca. Il sor Vittorio, mio padre, era un paracul***. Lavorava all'Atac, viveva nel suo mondo, era un intellettuale".

E ancora il presidente della Samp ne ha approfittato per parlare degli esordi nel mondo dello spettacolo e dell'incontro con Gianni Morandi mentre girava un film a Campo dei Fiori. Impossibile non parlare della sua esperienza calcistica: "È bella, ma molto difficile. Facendo il cinema ero ricco e padrone del mio tempo, adesso il padrone del mio tempo è la Sampdoria. Faccio un appello al governo, con il green pass fate tornare i tifosi negli stadi. Vialli e Mancini? Non ci sono parole per loro, sono delle icone. Hanno portato la Sampdoria nel mondo. Ho chiesto al sindaco di dare loro la cittadinanza onoraria".

Ecco allora il momento piccante con la conduttrice: "Non te sto a batte i pezzi - ha detto ironicamente alla Capua - poi magari ce caschi". Immediata la replica: "Ci sta guardando mio marito". "Complimenti a lui", è stata la frecciata finale di Ferrero.

