Stefania Orlando umiliata nell'intimo da Andrea Roncato: "Ma se hai venduto soltanto materassi?"

Uno contro l’altra. Da sempre. Andrea Roncato continua ad attaccare Stefania Orlando, che di recente ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello vip. L’attore bolognese in passato è stato legato alla Orlando, ma il loro amore è naufragato dopo poco tempo (entrambi si sono rifatti una vita). In una intervista concessa al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, Roncato torna alla carica e attacca la Orlando.

Roncato torna a ribadire che la Orlando all’epoca dei fatti sarebbe andata via. “Se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo”, racconta. E poi l’attore rimarca di non voler essere etichettato come l’ex marito della Orlando. “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”, dice Roncato. Ma la Orlando in questi ultimi tempi si è sempre difesa: oltre alle televendite ha partecipato a I Fatti Vostri, Telethon, Il lotto alle otto, Girofestival, Uno di Noi, Piazza Grande, Cantagiro, Buon Pomeriggio. E poi una parentesi anche come opinionista ad esempio a La vita in diretta con Alberto Matano.

Ma anche a Dritto e Rovescio, quando si è scagliata contro gli omofobi con un discorso perfetto in merito al Ddl Zan. Ora sta per tornare in tv a Tale e Quale Show. La sua vita professionale sembra aver avuto una vera e propria svolta. Inaspettata. Ed è uscita anche con una canzone che ha fatto ballare tutti i fan del Grande Fratello vip. Ma come mai Roncato continua ad attaccarla? Sicuramente, l’attore bolognese - che conta più di 500 partecipazioni tra fiction e film - non vuole più essere accostato a lei. Ha un’altra vita sentimentale con Nicole, che va a gonfie vele. Spesso i giornali , stranamente, continuano, a parlare della Orlando come ex di Roncato. E’ arrivato il momento di mettere la parola fine. Definitivamente.

