Samantha De Grenet, "i colpevoli devono pagare": la disgrazia che la sconvolge, uno sfogo drammatico

Gli incendi che negli ultimi giorni stanno mettendo in ginocchio diverse zone d'Italia, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all'Abruzzo, hanno fatto infuriare diversi volti noti e personaggi dello spettacolo. Tra questi anche Samantha De Grenet, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sui social si è sfogata esprimendo tutta la sua rabbia per un dramma che sta causando danni senza precedenti. La showgirl se la prende soprattutto con chi avrebbe innescato i roghi: "Ci sono indagini in corso ma i colpevoli devono pagare!”.

La De Grenet è rimasta particolarmente sconvolta da quello che sta succedendo a Pescara: diversi abitanti della città abruzzese sono stati costretti a scappare dalle fiamme. Così, dopo Sicilia e Sardegna, adesso è l'Abruzzo la regione deturpata dai roghi. “Come si può arrivare a voler distruggere il nostro paese?”, si è chiesta una sconcertata Samantha, che proprio non riesce a trovare pace.

Negli ultimi giorni, inoltre, l'ex gieffina si è resa protagonista di una dedica molto romantica nei confronti del marito Luca. Ha approfittato del fatto che fosse il suo compleanno per dedicargli bellissime parole, esprimendo tutto l’amore che li lega da tanti anni, e che li ha portati a sposarsi ben due volte: “Amarti è una gioia ed essere amata da te è un sogno”.

