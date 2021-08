Maria Elena Boschi, mentre lei è alla Camera... Occhio, dove (e con chi) hanno pizzicato il suo Giulio Berruti

04 agosto 2021 a

La storia tra Maria Elena Boschi e l'attore e dentista Giulio Berruti va avanti. Ma distanza. Mentre, infatti, la deputata di Italia viva è impegnata a trascorrere i pomeriggi alla Camera per gli ultimi impegni prima della pausa estiva, il suo compagno 36enne invece si gode le vacanze. Stando al settimanale Chi, sarebbe stato avvistato a Roma al TreeBar, un cocktail bar di gran moda sulla Flaminia, in compagnia di amici.

In attesa di poter trascorrere di nuovo del tempo insieme, quindi, i due si amano a distanza. Solo due settimane fa, comunque, la coppia era stata paparazzata dalla rivista Oggi su uno yacht al largo dell’isola di Ponza. Negli scatti i due appaiono molto affiatati tra baci, abbracci ed effusioni. E non manca anche una piccola discussione, con l'attore che cerca di avvicinarsi e la deputata renziana che lo respinge, forse dopo essersi accorta del fotografo appostato.

Sulla barca con loro anche il deputato Luciano Nobili e il senatore Francesco Bonifazi, ex flirt della Boschi. La deputata iniziò a lavorare proprio per il suo ufficio legale, anche se poi la passione si è trasformata subito in amicizia. Per l'occasione, Berruti aveva anche pubblicato un selfie scattato sullo yacht, commentato immediatamente dalla compagna, che aveva scritto: "Mio".

