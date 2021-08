Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, dallo scorso giugno... quelle brutte voci sulla coppia, occhio al dettaglio

05 agosto 2021 a

Il sospetto corre online e tra i fan: Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi sono in crisi? È la domanda che molti seguaci della coppia si stanno facendo in questi ultimi giorni. Il punto è che da qualche settimana non si fanno vedere insieme: l'ultimo selfie a due condiviso risale allo scorso giugno. Insomma, tutto bene?

In verità sì, tutto bene. Lo spiega direttamente la Hunziker in un'intervista a Oggi, dove interpellata sulle indiscrezioni replica tagliando corto: "Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie".

I due, lo si ricorda, sono sposati dal 2014. E hanno due bambine: Sole, 8 anni, e Celeste, 6. Dopo qualche giorno di mare, in compagnia tra l’altro di Ilary Blasi e Francesco Totti, Michelle si appresta a partire per le Dolomiti proprio insieme a Tomaso e alle figlie.

Trussardi da par suo è un grande appassionato di montagna e ama alternare le vacanze al mare e quelle ad alta quota. La Hunziker, infine, nell'intervista a Oggi ha anche rivelato di essersi vaccinata contro il coronavirus "per correttezza e per il bene della comunità", ha spiegato.

