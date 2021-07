Michelle Hunziker, la foto di spalle è da morire: il lato B così, fan in estasi

14 luglio 2021 a

Mamma mia, che Michelle Hunziker nel mare in tempesta. Già, la conduttrice di Striscia la Notizia si gode le vacanze, ma scoppia il temporale. Così tutti scappano dalla spiaggia, ma non lei: "Lo spettacolo più figo dell'universo", commenta su Instagram, documentando come se lo gode, quello spettacolo.

Mare agitato e cielo plumbeo, eccola in uno strizzatissimo bikini verde che lascia tutti davvero a bocca aperta. Sguardo serio per la foto frontale e "panorama" da urlo di schiena, con un lato B che sembra disegnato. Poi i salti in acqua con sorrisone. Insomma, inarrivabile. "Si alza il vento… inizia a piovere, il mare si agita e prende una forma magnifica. Lo temo molto lo rispetto e mi attrae come se fosse un magnete!", scrive ancora la Hunziker raccontando la sua incursione in spiaggia sotto alla bufera.

