Michelle Hunziker, sfogo e rabbia: "Muri di ignoranza, mediocri, hanno paura"

21 luglio 2021 a

a

a

Michelle Hunziker, nota per la sua allegria e positività, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. Non si sa bene cosa di preciso abbia ferito la nota conduttrice di Striscia la Notizia, che di solito si mostra sempre in maniera piuttosto solare ai suoi fan. "Per tutti gli appassionati nella vita. Non scoraggiatevi di fronte ai muri di resistenza e ignoranza che troverete di fronte al vostro percorso. Le persone che bruciano per qualcosa, che si applicano, appaiono agli occhi di chi non è come loro degli invasati. E vengono spesso, come capita a me, giudicati”, ha scritto la showgirl su Instagram.

Michelle Hunziker, la foto di spalle è da morire: il lato B così, fan in estasi | Guarda

Molto probabilmente le critiche arrivate alla Hunziker hanno riguardato proprio il suo lato più sorridente. Vedendola sempre con il sorriso, forse molti non comprendono che possa trattarsi anche di una corazza. A tal proposito la conduttrice ha scritto: "Ci sono persone che preferiscono vivere nel proprio metro quadro delle loro piccole certezze acquisite”. Un riferimento a coloro che non rischiano mai e che seguono determinati cliché solo per apparire normali agli occhi degli altri.

La showgirl, infine, ha deciso di chiudere il suo lungo post con un incoraggiamento a chi riceve critiche spiacevoli. In particolare, ha invitato tutti ad andare avanti, non fermarsi mai e a non ascoltare le critiche di chi finge di provare affetto. Riferendosi a chi dà giudizi a sproposito ha spiegato: "Lo fa solo per giustificare le proprie paure. Voi gli fate solo da specchio della loro mediocrità, e ne hanno paura”.

"Coltello in mano, voleva sfondare la porta". Michelle Hunziker, l'orrore vicino al cinema per adulti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.