Belen Rodriguez "linciata" per questa foto di sua figlia: il dettaglio che scatena i fessi

06 agosto 2021 a

I soliti noti passano all'attacco. Di chi? Di Belen Rodriguez. Già, perché la meravigliosa showgirl argentina, come saprete, è madre da meno di un mese di Lune Marì, la figlia che ha avuto con Antonino Spinalbese. E la Rodriguez racconta questi suoi primi giorni da mamma-bis, ovviamente sui social, laddove ha postato la tenerissima fotografia che potete vedere qui in calce.

Nell'immagine, ecco la piccolissima Luna Marì dormire profondamente nel suo lettino. Un toccante scatto in bianco e nero che ritrae la piccolina con una manina sulla bocca e la testa sotto al cuscino. Molti fa commentano empatizzando con Belen Rodriguez: "È una miniatura, bellissima". Altri scirvevano: "Troppo dolce".

Eppure, come detto, anche di fronte alla tenera foto di una neonata, ci sono i soliti noti che alzano un metaforico ditino e rimproverano Belen: "È pericoloso farla dormire così". E perché mai? "Non la far dormire con la testa sotto al cuscino", aggiungono altri. Insomma, diversi utenti si sentono in diritto di criticare Belen per questo dettaglio. C'è davvero chi ha del gran tempo da perdere.

Qualcuno, inoltre, si appella alla Rodriguez: "Ma perché sempre foto mentre dorme? Faccela vedere con gli occhietti aperti, mentre gioca con te! E Santiago dov'è? Vogliamo vedere anche lui". La risposta è semplice: Santiago è in vacanza col padre, Stefano De Martino...

