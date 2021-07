Belen Rodriguez, "sono follemente innamorata di lei": la ragazza per cui ha perso la testa dopo il parto

31 luglio 2021 a

Una grossa sorpresa dopo la gravidanza, per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, cambia la geografia dei suoi rapporti personali. No, non preoccupatevi: con Antonino Spinalbese, padre della neonata Luna Marì, procede a gonfie vele. Semplicemente, Belen, ha "perso la testa" per un'altra protagonista della nostra televisione.

Di chi si tratta? Presto detto, di Giulia Stabile, la ballerina che ha trionfato all'ultima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Giulia ha conquistato tutti e, con discreta evidenza, anche lady Rodriguez. A testimoniarlo un video in cui l'argentina dice di essere "follemente innamorata" della ballerina. E ancora, aggiunge di avere due figlie femmine: Luna Marì, appunto e... Giulia Stabile.

Di Belen, nelle ultime ore si era tornati a parlare per alcune indiscrezioni circa il recente parto, avvenuto in una clinica di Padova. Secondo quanto rivelato dal settimanale Nuovo, il parto sarebbe stato piuttosto difficile. Belen avrebbe accusato alcuni malesseri e forti dolori. Per fortuna, tutto è andato per il meglio.

