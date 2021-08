Belen Rodriguez, foto pazzesca 20 giorni dopo il parto: bikini e miracolo, eccola...

01 agosto 2021 a

Potremmo definirlo un... mezzo miracolo. Si parla di Belen Rodriguez, che a venti giorni dal parto della piccola Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese, si è mostrata in bikini. Morale? Mozzafiato, una meraviglia, come se non ci fosse stata la gravidanza.

A 36 anni, la meravigliosa showgirl argentina, dimostra di avere delle capacità di recupero quasi miracolose: né il tempo né la gravidanza sembrano aver lasciato la minima traccia sul suo corpo. La figlia di Belen e Antonino, lo si ricorda, è nata il 12 luglio, cinquanta minuti dopo la mezzanotte, ossia pochi minuti dopo che l'Italia di Roberto Mancini si era laureata campione d'Europa a Wembley.

Nel selfie in questione, Belen si mostra con un bikini bianco: la linea è assolutamente perfetta. Come detto, recupero-lampo. A testimoniarlo anche il fatto che pochissimi giorni dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Padova dove ha partorito, Belen Rodriguez si è recata negli studi di Tu si que vales per la registrazione delle puntate della prossima stagione.

