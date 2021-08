Belen Rodriguez, ma davvero? Cosa le ha regalato Antonino Spinalbese dopo il parto: la foto parla chiaro

04 agosto 2021 a

a

a

L'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese procede a vele spiegate. E non potrebbe essere altrimenti. Meno di un mese fa, poco dopo il trionfo dell'Italia a Wembley nella finale contro l'Inghilterra di Euro 2020, è venuta alla luce Lune Marì, la loro figlia. Insomma, un momento magico: i due, si dice, sono sempre più affiatati.

Una foto pazzesca a 20 giorni dal parto. Belen Rodriguez, bikini e miracolo: eccola... | Guarda

Subito dopo il parto, la showgirl argentina è rientrata a lavoro per la registrazione di alcune puntate di Tu si que vales, il format che in autunno tornerà in onda su Canale 5. Subito dopo, Belen ha deciso di prendersi del tempo per sé e per la famiglia. E così, giorno dopo giorno, il racconto della sua vita e del sua amore da favola prosegue. In particolare su Instagram.

Belen mette nei guai l'ex fidanzato: raptus di gelosia, un "fantasma" pesantissimo

Ed è proprio dalla pagina social della conduttrice e showgirl in forza al Biscione che si scopre quale regalo le abbia fatto Antonino dopo il parto. Un cadeau di lusso, insomma, un "gingillo" dal prezzo piuttosto esclusivo. Spinalbese ha infatti omaggiato Belen con una hammock-bag, una piccola borsa a secchiello in pelle, del brand Loewe. Il prezzo? Stando a quello a cui viene venduta sul sito della griffe, 1.450 euro. Un regalino per certo non adatto a tutte le tasche.

"Follemente innamorata di lei". Belen, la ragazza per cui ha perso la testa dopo il parto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.