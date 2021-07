Belen Rodriguez, "un parto difficile. Poi quei malesseri...". Dramma svelato: cosa le è accaduto in clinica a Padova

30 luglio 2021 a

Belen Rodriguez ha partorito proprio nel giorno in cui la Nazionale di calcio italiana allenata da Roberto Mancini si è laureata campione d’Europa, battendo l’Inghilterra ai rigori nella loro casa di Wembley. Stando alle ultime indiscrezioni rilanciate dal settimanale Nuovo, quello della showgirl argentina è stato però un parto più difficile del previsto: “Il parto, avvenuto in una clinica privata di Padova, non è stato semplicissimo”.

Per questo motivo Belen avrebbe quindi trascorso diversi giorni successivi al parto in una villa sull’isoletta di Albarella, dove si sarebbe rimessa in forze. Nell’isola vicina al delta del Po, la showgirl argentina avrebbe accusato “alcuni malesseri”, come svelato sempre dal settimanale Nuovo. Nelle storie di Instagram è però apparsa sempre in buone condizioni e soprattutto felice per aver allargato la famiglia con l’arrivo di Luna Marì, concepita insieme all’attuale fidanzato Antonino Spinalbese.

Anche Alberto Dandolo sul settimanale Oggi ha dedicato alcune attenzioni alla Rodriguez, stavolta però per quanto concerne l’aspetto lavorativo. Il giornalista ha infatti rivelato che Belen non sarà presente nelle prime tre puntate di Tu si que vales perché in quei giorni è stata costretta a saltare le registrazioni a causa del parto: “Al ritorno agli studi Elios di Roma, Belen aveva avvertito anche un malore. Ora tutto è rientrato e lei è tornata regolarmente in studio”.

