Ilary Blasi, paparazzata "proibita": come la pizzicano in spiaggia, foto da bollino rossissimo

Paparazzi scatenati. E nel mirino questa volta ci finisce la meravigliosa Ilary Blasi. Tempo di vacanze anche per lei, ovviamente, che si gode il sole e il mare della sua Sabaudia, in provincia di Latina, prima del via alla prossima stagione tv, che la vedrà nella giuria di un nuovo show in onda su Canale 5, dal titolo Star in the Star.

Ilary Blasi beccata al mare con Totti, così. Posizione "pericolosa", grosso problema col bikini | Foto

I paparazzi di Oggi la seguono e la immortalano fasciata in un bikini viola che la rende letteralmente irresistibile. E Ilary Blasi si gode anche un po' di relativa libertà: infatti insieme a lei non ci sono né Francesco Totti né i figli più grandi, Cristian e Chanel. E a 40 anni, la Blasi, è semplicemente meravigliosa, così come mostrano alcuni scatti "malandrini" pubblicati dal rotocalco.

