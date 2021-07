Ilary Blasi, "Si è cag** sotto": privatissima confessione su Francesco Totti in vacanza

24 luglio 2021 a

Prova di coraggio per Ilary Blasi mentre Francesco Totti è rimasto a guardare. La conduttrice di Mediaset si è cimentata nel "volo dell'angelo" in vacanza a Sabaudia. La Blasi ha infatti deciso di volare a 110 km/h circa, sospesa lungo un cavo d’acciaio di 2.225 metri. Con lei c'era un'amica, mentre il marito ha preferito attività ben più tranquille: come quella di prendere il sole in spiaggia.

A rivelarlo è stata la stessa conduttrice de L'Isola dei Famosi: "Mi state tutti chiedendo “dov’è il Capitano?”. Il Capitano si è cag*to sotto, eh ve lo devo dire così… come va detto". Insomma, Totti è rimasto a terra, lasciando la Blasi cimentarsi nell'avventura. Nonostante questo però i due sono più uniti che mai.

La conferma è arrivata dall'ultima dichiarazione di lei che, una volta per tutte, ha ammesso il motivo dietro la sua temporanea scomparsa dai riflettori. "Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute - ha detto la Blasi in riferimento all'addio di Totti al calcio -, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli".

