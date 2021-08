Rita Ora, lo scatto mozzafiato dell'"ambasciatrice": accappatoio aperto davanti e seno in bella vista

10 agosto 2021 a

a

a

Uno scatto mozzafiato quello che Rita Ora, cantante britannica di origine kosovara, ha deciso di regalare ai suoi fan. L'artista, che è anche ambasciatrice onoraria per la Repubblica del Kosovo, ha celebrato il suo debutto nella nuova stagione di The Voice Australia con un post su Instagram. Nella foto, la Ora si mostra in una posa sensuale e appare coperta solo da un accappatoio di spugna bianco.

Strizzata e fradicia, la camicia si apre proprio lì: fuori tutto, Sabrina Salerno da bollino rosso | Guarda

L'accappatoio della cantante, però, resta aperto davanti, lasciando intravedere il suo decolletè. La immagini pubblicate dalla cantante sono state scattate nel backstage dello show tv musicale cui sta prendendo parte come giudice. Rita Ora, inoltre, è anche tra i volti del Calendario Pirelli 2022, come riporta TgCom24. Arrivato alla sua 48esima edizione, che si chiamerà "On The Road", il calendario ritrarrà gli artisti del mondo della musica (Cher, Iggy Pop, Grimes) come se fossero in tour, tra una città e l'altra, tra un camerino e un palco. Dietro l'obbiettivo c'è un altro cantante, Bryan Adams.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, la cantante si è mostrata per la prima volta in via ufficiale con il regista Taika Waititi: sono arrivati mano nella mano alla premiere di “The Suicide Squad” a Los Angeles, confermando il gossip che da tempo li voleva insieme. I due si sono conosciuti in Australia, mentre Rita Ora era impegnata come coach a The Voice, Taika Waititi stava girando "Thor: Love and Thunder".

Sabrina Salerno, un body illegale: il trionfo delle forme in libertà, una foto pazzesca a 53 anni | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.