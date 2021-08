Giovanni Ciacci, "una brutta malattia": quanti chili ha perso, la foto irriconoscibile

09 agosto 2021 a

Giovanni Ciacci rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute, rivelando a tutti i suoi follower di essere impegnato in una dura battaglia con il peso e la bulimia. In un post pubblicato su Instagram il costumista ha scritto di aver perso 20 chili grazie all'aiuto di diversi professionisti che lo stanno accompagnando in questo percorso. "Il percorso è lungo, faticoso e pieno di tentazioni, ma spero entro dicembre di comunicarvi un nuovo obbiettivo”, ha continuato Ciacci.

Il volto noto ha spiegato che il dimagrimento si è reso necessario a causa di alcuni problemi di salute: "La mia salute con i chili in più era diventata molto precaria, rischiosa e preoccupante ma con la perdita di peso mi sento bene e pronto ad affrontare nuove sfide”. Poi è passato a ringraziare chi gli è stato accanto aiutandolo a rimettersi in sesto. Infine ha ringraziato se stesso: "Grazie a me che forse questa volta ho capito come combattere una brutta malattia che si chiama bulimia”.

Per dare prova del suo miglioramento fisico, l'ex protagonista di Detto Fatto su Rai 2 ha pubblicato alcuni scatti in cui lo si vede su un pontile in riva al mare e in cui soprattutto si nota la perdita dei 20 chilogrammi. Poche settimane fa, invece, si era parlato di lui per via della sua decisione di lasciare la televisione per un po'. Secondo i ben informati di gossip, però, Ciacci avrebbe sostenuto un provino per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6, in partenza lunedì 13 settembre. Anche se secondo Dagospia Alfonso Signorini lo avrebbe già escluso dai possibili concorrenti.

