Ballando con le Stelle, "perché Todaro ha mollato? Lo tengo per me": Giovanni Ciacci durissimo contro Milly Carlucci, caos in Rai

Tiene ancora banco la querelle-Ballando con le Stelle, le polemiche che si sono scatenate sull'asse Raimondo Todaro-Milly Carlucci dopo l'addio del primo al programma di Rai 1, dopo 16 anni, annunciato sui social. La conduttrice ha fatto sapere che avrebbe preferito che Todaro le dicesse quanto deciso guardandola in faccia, lui ha replicato spiegando di essere positivo al coronavirus e che, per questa ragione, non ha potuto farlo.

Ed ora, nella diatriba, entra a gamba tesa Giovanni Ciacci, storico amico di Todaro, che dice la sua in una intervista concessa a Nuovo Tv: "L'ho i ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata", ha spiegato Ciacci, lasciando intendere che il passo indietro sia motivato da un qualcosa che, in verità, non è ancora stato spiegato.

Dunque, la bordata rivolta a Milly Carlucci, che avrebbe avuto la colpa di non cambiare tempo fa la giuria di Ballando con le Stelle: "Sono solo voltagabbana, a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione. Era meglio cambiare. Tenere Carolyn Smith è giusto, è l’unica che ne capisce di danza e che ha la competenza per giudicare i ballerini. Secondo me ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi", ha concluso un Ciacci particolarmente polemico.

