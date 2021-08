Belen Rodriguez, una gravidanza difficilissima: "Senza forze, anemica". Drammatica confessione: ecco come è andata

11 agosto 2021 a

a

a

Quella di Belen Rodriguez non è stata una gravidanza facile. Tutt'altro. Lo avevano anticipato alcuni settimanali ma ora lo conferma direttamente lei a Chi Magazine. La modella argentina spiega di avere avuto problemi nella dolce attesa di Lune Marì.

Belen, ma davvero? Cosa le ha regalato Antonino dopo il parto: la foto parla chiaro | Guarda

"Questa volta ho sentito tutta la fatica", ha spiegato. E ancora: "Ho avuto nausee fino al quinto mese, ero senza forze e anemica". La Rodriguez spiega poi come il compagno, Antonino Spinalbese, sia stato molto dolce e paziente, ben conscio che durante una gravidanza "cambia tanto, nel fisico e nella testa". Insomma, non è stato semplice starle accanto, la meravigliosa showgirl argentina è la prima ad ammetterlo.

Dunque, parla anche Spinalbese, il quale rivela: "Sono stati mesi difficili perché Belen ha sofferto. Quando è nata Luna Marì e siamo tornati a casa era come se ci dovessimo conoscere di nuovo, perché lei è cambiata molto, in positivo, è molto dolce. Ho dovuto ri-corteggiarla", ha spiegato il fotografo, che ha 11 anni in meno di Belen.

Belen Rodriguez "linciata" per questa foto di sua figlia: il dettaglio che scatena i fessi | Guarda

Quindi, altre confessioni da parte di Belen, che ammette di aver temuto che dopo il parto il suo corpo non tornaesse più lo stesso. L'argentina poi aggiunge di essere convinta di aver “fatto forse un errore” nell’essersi “fermata con il lavoro”. E ancora: “Ho posticipato tutto e mi sono trovata con la testa ferma a pensare al parto, a contare il tempo che mancava. Il lavoro ti distrae, ti appaga, scatena energie positive", conclude Belen Rodriguez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.