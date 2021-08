Elisa Isoardi, brutale avvertimento ai maschietti: "Quelli non hanno lunga vita". Se vi fate sotto...

11 agosto 2021 a

Confessioni a tutto campo per Elisa Isoardi, che si racconta in un'intervista al settimanale Oggi. E parla un po' di tutto: carriera, dieta, amore. E si scopre che è ancora single. E chiosa: "L'amore? Per me non è un'ossessione, arriverà".

Quindi spiega la sua prima estate tutta per sé "dopo 20 anni di carriera ininterrotta". E sottolinea: "È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda... Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare", rimarca la Isoardi.

Poi il capitolo sentimentale. Niente fidanzato? "Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita", sottolinea la conduttrice. Insomma, chi volesse farsi sotto è avvertito in modo molto chiaro: mai toccare l'indipendenza di Elisa Isoardi.

