Claudia Gerini, il bikini da censura sulla terrazza. Strepitosa, com'è a 50 anni

Claudia Gerini è strepitosa. A quasi 50 anni, l'attrice mostra un fisico pazzesco. Eccola in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram dove si mostra in bikini e micro pantaloncini di jeans, con una camicia aperta che non nasconde proprio nulla. La Gerini si sta concedendo qualche giorno di vacanza e di relax a Panarea e da qui, da una meravigliosa terrazza panoramica ha mandato le foto da bollino rosso.

"Strike a pose, a destra, a sinistra, in alto e al centro…. Indecisa sui punti di vista li metto tutti…#panarea #sicilia #mareprofumodimare", ha scritto l'attrice nella didascalia a corredo della foto.. Che ha fatto incetta di cuoricini e commenti.

"L'età anagrafica è solo un numero...un gran bel vedere", si legge. E ancora, "pazzesca", "sei bellissima", scrive qualcun altro. "Sei sempre bellissima... a destra... a sinistra... in alto... al centro... ovunque", "che donna meravigliosa, gli anni per te sembrano non passare", sottolineano altri.

E in effetti sembra proprio che il tempo non abbia alcun effetto sulla meravigliosa Claudia Gerini. L'attrice, che compirà il mezzo secolo a dicembre ha un fisico da far invidia alle più giovani e una ironia che la rende ancora più sensuale di quello che è.

