Benji e Fede, Mascolo scrive all'amico "Ti amo". Orrore senza precedenti: "Sei un drogato"

Amicizia profonda. Benji e Fede, due artisti che si vogliono molto bene, continuano a far parlare abbastanza i followers. Dopo lo scioglimento artistico sono rimasti uniti da una profonda amicizia proseguendo lungo strade diverse: dopo l’esperienza del duo hanno intrapreso la carriera da solista e Mascolo, che ultimamente ha lanciato un brand, si è dato anche al cinema. A proposito: la sua storia con Bella Thorne va a gonfie vele.



Il 14 agosto Ben Mascolo - che sui social ha come il nickname B3n - ha dedicato all’ex collega una lunga lettera social. Una vera dichiarazione d’amicizia con parole profonde. E Benji si è detto deluso perché il suo eterno amico Fede Rossi quasi non riesca ad apprezzare se stesso come artista. “Ma ti sei visto? Ti sei sentito? E le canzoni che hai suonato? Te lo devo dire io forse?”, scrive Benji. E poi prosegue promettendo stima e amore eterni. In poco tempo quel tweet finisce in trending topic. Resosi conto di essere finito nei trending topic ed allora Mascolo inizia notare, probabilmente, che decine di utenti su Twitter si prendono gioco di lui per quella dichiarazione di amore-amicizia. All’improvviso alza il tiro e risponde a chi lo accusa pesantemente: “Sono stato chiamato “pazzo”, “drogato”, “scoppiato” e mille altre cose nelle ultime 24 ore, ma non mi sono mai offeso. Anzi, li prendo come complimenti. Perché sono diverso, Perché sono vivo. With love, Ben”, scrive. E poi prosegue: “Non è innaturale avere un orientamento sessuale diverso, come non bisogna vergognarsi di dire a un amico o un fratello TI AMO senza per forza esserne attratti sessualmente”. Caso chiuso. Evviva l’amicizia.





