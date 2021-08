Elettra Lamborghini a Battiti live vestita così. Scandalo in diretta tv, la soffiata: "Cosa dicono di lei i miei amici di sinistra"

16 agosto 2021 a

Elettra Lamborghini con un look da urlo: pantaloni strappati sul lato B (in mostra) e sex appeal da capogiro. La ricca ereditiera, che sta spopolando con il brano Pistolero, torna al centro delle polemiche dopo l’esibizione a Battiti Live. Ora se ne occupa Alessandro Cecchi Paone, su Nuovo Tv. E dice: “Non è questione di apertura mentale”. Il giornalista tocca un argomento molto caldo in queste ultime ore dopo l’esibizione della Lamborghini.

"Una cosa è essere mentalmente aperti, un’altra dissentire dalla volgarità e dal cattivo gusto. Sono due cose ben diverse", scrive Cecchi Paone che parla del look della Lamborghini a Battiti Live. E proprio a Battiti Live uno spettatore commenta quel look stravagante, accattivante. Super sensuale. “Si parla di parità di genere, ma poi la gente critica le artiste”, racconta un fan. Un altro spettatore sembra indignato e rincara la dose: “Che giudizi retrogradi per questa povera ragazza”. Un altro lettore di Nuovo Tv, Vincenzo da Udine, scrive: “Avrebbe dovuto sentire due miei amici, laureati, che si credono aperti e progressisti, che giudizi retrogradi hanno rivolto a questa povera ragazza”. L’ennesima difesa rivolta alla Lamborghini.



Intanto, spunta un nuovo indizio sui social: la Lamborghini sarebbe incinta. Mistero. Nulla di certo e tante indiscrezioni che si rincorrono. Lei non ne parla e tutto potrebbe essere una gigantesca fake news.

