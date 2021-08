Uomini e donne, Nicole Mazzocato e il suo dramma privato: "Perseguitata dallo stalker, cosa mi ha costretto a fare". Conseguenze estreme

18 agosto 2021 a

Un vero e proprio incubo quello vissuto da Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane ha raccontato ai suoi follower di essere stata costretta a cambiare casa per colpa di uno stalker, che sapeva sempre dove fosse e cosa stesse facendo. "Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram. Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare. Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia", ha raccontato Nicole, ancora provata.

Poi ha deciso di denunciare l'uomo ai carabinieri, la cui caserma per fortuna era a un passo da casa. "Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni. Per questo motivo ho cambiato casa", ha continuato l'ex corteggiatrice. Che, però, poi non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli. In ogni caso, ha espresso bene la sensazione di fastidio e orrore che ha vissuto per mesi e mesi.

Ora, comunque, sembra che lo stalker sia sparito. Anche se la paura e il terrore restano. Dopo l'esperienza nel dating show di Maria De Filippi su Canale 5 nel 2015, Nicole si è poi affermata come modella e web influencer. Il suo sogno, però, resta quello di diventare attrice. Nel corso del 2021 si è parlato con una certa insistenza di due flirt importanti per la Mazzocato: uno con il calciatore Mario Balotelli e l’altro con il rapper Salmo. Oggi però l'influencer è single.

