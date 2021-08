Irina Shayk, Lato B e stivalone nero: la foto a bordo piscina da bollino rosso

20 agosto 2021 a

Le vacanze bollenti di Irina Shayk a Ibiza scatenano i fan su Instagram. La modella russa, ex compagna di divi come il calciatore Cristiano Ronaldo e l'attore americano Bradley Cooper, da anni è autentica dominatrice delle passerelle e dei social, icona di eleganza e seduzione mondiale.

In occasione delle sue ferie baleariche ha pensato bene, ovviamente, di testimoniare il tutto sulla propria pagina Instagram, provocando uno tsunami di commenti. Bikini giallo fluo, stivaloni di pelle neri "over the knee" firmati Burberry. Economici di sicuro no (costo: 2.000 euro), probabilmente neanche troppo comodi visto che Irina è a bordo piscina e pare avere tutta l'intenzione di rinfrescarsi un po' dai bollori di questa estate. Ma il colpo di caldo sarà venuto ai followers, che non lesinano complimenti (a volte anche un po' volgarotti e decisamente sopra le righe, va detto).

Irina, spiega Tgcom24, era a Ibiza per festeggiare il compleanno dell'amico Riccardo Tisci, direttore creativo di Burberry (svelato l'arcano...). Insieme a lei, altre superstar come Kate Moss e la cantante inglese Skin, leader degli Skunk Anansie nonché ex giudice di X Factor Italia. Ma siccome la vacanza per la Shayk è anche lavoro, eccola posare con Lato B in primo piano e, a corredo, un calice di gin, il Seventy One, di cui è testimonial. Alla salute!

