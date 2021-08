Sabrina Salerno in bikini, il pezzo di sopra è troppo piccolo. Imprevisto: Lato A incontenibile

21 agosto 2021 a

a

a

"Nuovi orizzonti", scrive Sabrina Salerno su Instagram. Ma le sue migliaia di fan probabilmente, più che all'incantevole mare che circonda l'isola di Capraia, guarderanno alle sue curve mozzafiato a stento trattenute da un bikini fucsia visibilmente troppo striminzito. A 53 anni, l'indimenticabile interprete di tormentoni come Boys e Siamo donne, hit in grado di marchiare a fuoco il "leggendario" e frizzantissimo decennio degli anni 80, si mostra in forma spettacolare, invidiabile.

Melissa Satta, il bikini dov'è? Curve esplosive ed effusioni spinte in barca: roba forte | Foto





Probabilmente i nuovi orizzonti a cui si riferisce Sabrina, invece, sono quelli che la attendono dopo le vacanze. Il clamoroso ritorno in tv, in grande stile, da concorrente di Ballando con le stelle, show del sabato sera di Rai1 e caposaldo della programmazione autunnale di viale Mazzini. Chi approda alla corte di Milly Carlucci, in genere, finisce per rilanciarsi e far parlare di sé per molti mesi a seguire, anche dopo la fine della trasmissione.

Rita Rusic, bikini sconvolgente a 61 anni. "Venere che esce dalle acque". Il fidanzato? Un "bambino" | Foto





Già protagonista del quiz-show Name That Tune condotto da Enrico Papi su Tv8, Sabrina dovrebbe aggiungersi a un cast stellare di cui farebbero parte, stando ai rumors che girano in questi giorni, tra gli altri anche Albano Carrisi, il dj Albertino (altro nome che ha fatto la storia della musica dance italiana e fratello di Linus, voce e direttore di Radio Deejay), l'ex calciatore dell'Inter e del Torino Fabio Galante e il cantautore Morgan, finora l'unico concorrente già annunciato dalla produzione. Si prevedono scintille, e intanto la Salerno si allena in spiaggia.

Barbara D'Urso "a petto in fuori". Un bikini clamoroso a 64 anni: sopra così e sotto... Strepitosa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.