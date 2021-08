Sabrina Salerno, "miss maglietta bagnata". Grosso problema con la t-shirt: le foto senza censura

22 agosto 2021 a

L'estate 2021 ha incoronato la sua "Miss maglietta bagnata". Ed è Sabrina Salerno, che a 53 anni suonati esagera, perde il controllo e pubblica sulla sua (cliccatissima, ovviamente) pagina Instagram una serie di scatti al fulmicotone. La t-shirt bianca, "un sottilissimo strato di cotone", come lo definisce Dagospia, è bagnata e lascia intravvedere il poderoso, anzi prodigioso Lato A della cantante ligure, senza alcuna censura.

L'icona sexy degli Anni 80 italiani e non solo, la star della italo-dance che deliziava e stregava l'Europa al ritmo di tormentoni come Boys e Hot girl (è il caso di dirlo anche oggi) e infiammava il palco del Festival di Sanremo con la impegnata e maliziosa Siamo donne in coppia con l'ex punk Jo Squillo, è la regina incontrastata "dell'Internet", come dicono i più simpatici.

Tra i commenti di fan e followers sempre più estasiati non si contano battute, mancamenti, uomini che balbettano digitando lettere a caso sulla tastiera. I più avventurosi si lanciano in proposte amorose che Sabrina, fiera e auto-ironica, nemmeno prende in considerazione. Un sorriso e via.

Difficile però fare l'abitudine agli scatti da fuochi d'artificio della Salerno, che ha passato l'estate a suon di selfie ad altissimo tasso erotico più o meno in tutti i luoghi fotografabili dello Stivale, da una piscina di campagna a un porto extra-lusso fino ai maneggi di campagna. Eclettica, d'altronde, lo è sempre stata.

E lo sarà ancora di più tra qualche settimana, quando stando ai rumors che provengono da Rai1 sarà una delle concorrenti più attese di Ballando con le stelle, da Milly Carlucci. Preparatevi.

