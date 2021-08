Alessia Marcuzzi dimentica il bikini: senza veli sugli scogli, una foto da impazzire

20 agosto 2021 a

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto senza veli, deliziando così i fan che la seguono sui social. Il volto noto di Canale 5, che nella prossima stagione non lavorerà in Mediaset dopo più di 20 anni di carriera., ha fatto impazzire davvero tutti con lo scatto. La conduttrice si è fatta immortalare in mezzo agli scogli completamente nuda. E non solo: si è fatta ritrarre anche in una posa decisamente provocante. Con le gambe strette al petto.

Il post della Marcuzzi ha fatto immediatamente il pieno di like e commenti entusiasti. Al di là delle fotografie sexy che scatenano i follower, la conduttrice nel frattempo starebbe subendo un corteggiamento serrato da parte di un'altra presentatrice televisiva. Si tratta di Milly Carlucci, che vorrebbe portare la Marcuzzi nel cast del suo fortunato programma di Rai 1, Ballando con le Stelle. Trasmissione che di recente ha perso uno dei suoi volti più noti, il ballerino Raimondo Todaro.

La conduttrice di Canale 5, però, si sarebbe mostrata un po' restia di fronte all'offerta. Resta da vedere, adesso, cosa farà Alessia Marcuzzi: se deciderà di accettare la proposta della concorrenza o se davvero invece sceglierà di trascorrere un periodo di tempo totalmente lontana dal piccolo schermo.

