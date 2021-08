Belen Rodriguez, bikini in piscina: si volta, il primo piano sul Lato B. E la frase che sconvolge i fan

22 agosto 2021 a

Lo sfogo è piccante, le foto pure. Belen Rodriguez stupisce i followers e i fan su Instagram pubblicando una serie di scatti straordinari. A una manciata dal parto della sua secondogenita, la piccola Luna Mari avuta dal nuovo compagno Antonino Spinalbese, la showgirl argentina si gode gli scampoli di questa estate ovviamente (e felicemente) stravolta dalla gravidanza mostrando un fisico strepitoso.

Sempre più dolce e rilassata, Belen è sdraiata su un divanetto a bordo piscina, illuminata da quella che sembra essere a tutti gli effetti la luce di un morbido tramonto. Sono lontani i paesaggi abbaglianti di Ibiza, capitale della movida e vera e propria seconda casa estiva della Rodriguez, da cui era solita inondare la Rete con selfie conturbanti e sensualissimi. Stavolta mamma Belen si "contiene", ma concede agli ammiratori uno strategico primo piano sul Lato B una volta giratasi sul divanetto.





Per carità, le rotondità sono coperte da un elegantissimo foulard pareo. È insomma una nuova Belen, meno spregiudicata e un po' più riflessiva. E in effetti dopo poche ore ecco arrivare una bordata inattesa, soprattutto nei modi decisamente bruschi.

"Il problema - scrive visibilmente irritata nelle sue Stories - è che viviamo in un mondo in cui più str*** sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione è la normalità e la gentilezza una perdita di te tempo", con tanto di hashtag che è tutto un programma, #unmondocosialcontrario. Come darle torto, anche se all'intemerata sono seguiti i commenti e le domande dei fan spiazzati: Belen, ma che ti è successo? Con chi ce l'hai in particolare?

