Ezio Greggio, la baby fidanzata Romina Pierdomenico in bikini fa impazzire i fan

Una vacanza all'insegna della sensualità ma anche del romanticismo quella che Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno trascorso a Saint Tropez. La 28enne fidanzata con il conduttore di Striscia la Notizia ha messo in mostra gambe lunghissime, curve sinuose e un lato B da perdere la testa negli scatti pubblicati sui social. Per non parlare, poi, del suo sguardo magnetico. Le sue, come scrive TgCom24, potrebbero essere considerate delle vere e proprie cartoline sexy, con lei che posa in spiaggia o a bordo piscina.

In uno degli scatti condivisi con i fan c'è anche Greggio, al quale è legata ormai da cinque anni. "Cena con il mio amore", ha scritto sotto al post con il compagno. I due si mostrano abbracciati: lei ha addosso un vestito nero, corto e molto attillato che le lascia scoperte le gambe, lui invece si fa vedere in jeans e maglietta bianca. Tra loro ci sono 39 anni di differenza (28 lei, 67 lui), che però non sembrano affatto un problema per loro. I due, infatti, sono più affiatati che mai.

Negli scatti in cui appare da sola, invece, la Pierdomenico si mostra anche in bikini, lasciando i suoi follower letteralmente senza fiato. "Amare se stessi non è egoista, è importante", ha scritto nella didascalia a corredo dell'ultimo post pubblicato. Nello scatto posa in un due pezzi bianco distesa sul lettino in spiaggia.

