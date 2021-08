Deborah Compagnoni, a 51 anni cambia vita: "Finita con Benetton, ora...". Sapete chi è il suo nuovo uomo?

25 agosto 2021 a

L’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni (51 anni), dopo la rottura con Alessandro Benetton, da cui ha avuto tre figli, ha ritrovato l’amore in pista. Il suo nuovo compagno, infatti è come lei un maestro di sci. D’inverno, perché d’estate fa la guida alpina. Non è data conoscere l’identità del nuovo compagno dell’ex campionessa, che sempre sulle piste da sci si era innamorata di Benetton, da cui ha avuto tre figli: Agnese (20), Tobias (17) e Luce (14). Le indiscrezioni, tuttavia, fanno intendere che il rapporto sia importante e abbia le basi per essere un grande amore.

Solo qualche tempo fa arrivava la notizia della rottura tra Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton. Il settimanale Chi aveva mostrato delle foto dell’imprenditore in compagnia dei suoi tre figli ma senza la moglie. Poi Dagospia aveva commentato “È un servizio fotografico di famiglia, ma non c’è neppure un accenno alla moglie”, annunciando quindi che “In realtà sono separati da tempo, lei si è già trasferita”.

Proprio i due ex coniugi, in un’intervista di tempo fa, avevano raccontato come fosse arrivata la decisione di sposarsi: “Ci siamo sposati perché ce lo hanno chiesto i nostri figli”, e ancora “L’avremmo dovuto fare nel ’99, quando stava per arrivare la primogenita, ma avevamo sempre i fotografi addosso e non volevamo troppa pubblicità. Così, durante un viaggio in America, ci siamo fermati in una chiesetta di Tuxedo, e abbiamo celebrato le nozze insieme ad Agnese, Tobias e Luce. Nessun altro”.

