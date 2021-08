Monica Setta, la foto in bikini della giornalista: così a 57 anni, pazzesca

27 agosto 2021 a

Monica Setta ha postato una foto in bikini sul suo profilo Instagram. La giornalista e conduttrice, splendida 57enne, sta trascorrendo le vacanze al mare in Puglia e ha voluto festeggiare così il suo onomastico, con uno scatto in cui mostra le sue forme con un copricostume che, come nota Dagospia, scivola sulla spalla facendo vedere ai suoi follower il suo seno generoso.

Monica Setta e Tiberio Timperi saranno per il terzo anno consecutivo i conduttori di Unomattina in Famiglia, la trasmissione del weekend di Rai 1. I due sono stati confermati alla guida del programma ma diversamente da altre coppie televisive tra loro non c'è sintonia. Anzi. Non si sopportano proprio. La Setta ha detto pubblicamente di recente di non essere sua amica né di avere il suo numero di cellulare ma Timperi a Diva e Donna precisa: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi".

E ancora, aggiunge Timperi: "Sono un professionista, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Dopo di che, certo che essere amici aiuta”. Il conduttore romano ammette però di aver avuto al suo fianco in passato in televisione “compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli“.

Ma la Setta si sta godendo le sue vacanze. Il lavoro è rimandato.

