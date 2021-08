Belen Rodriguez sbeffeggiata dal figlio: “Quante ne ho contate”, cos'ha trovato sul suo smartphone

28 agosto 2021 a

Belen Rodriguez ha condiviso un simpatico siparietto con il figlio Santiago, il primo avuto da Stefano De Martino. La showgirl argentina si sta godendo una vacanza sull’Isola di Albarella (Rovigo) in compagnia di Antonino Spinalbese e della sua famiglia, che si è recentemente allargata con l’arrivo di Luna Marì. Una nascita che ovviamente ha reso pazzi di gioia Belen e il suo fidanzato, che hanno voluto fortemente mettere al mondo un figlio.

Il primogenito della showgirl argentina ha strappato un sorriso quando a un certo punto si è piazzato dietro la madre che stava facendo un video per una story di Instagram, rimproverandola scherzosamente: “Ti fai tremila foto al giorno”. Belen è scoppiata a ridere e si è difesa così: “Non è vero, non faccio niente”. Ma Santiago ha ribadito: “Finora ne ho contate almeno trecento”. Un piccolo siparietto che testimonia il fatto che la Rodriguez si stia godendo la vacanza con i figli.

Anche se qualche giorno fa un post un po’ triste e rabbioso aveva fatto preoccupare i suoi fan sparsi in tutto il mondo: “Il problema - aveva scritto a corredo di una sua foto - è che viviamo in un mondo in cui più str*** sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione è la normalità e la gentilezza una perdita di tempo”.

