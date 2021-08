Rebecca De Pasquale, lutto fulminante: l'ex prete trans del Grande Fratello inlacrime:

Francesco Fredella 30 agosto 2021 a

Lutto al Grande Fratello. Rebecca De Pasquale nelle scorse ore ha perso la madre. Si tratta di un'ex concorrente del Grande Fratello 14, che sui social ha salutato per l'ultima volta sua madre manifestando un profondo dolore. La morte, da quello che si apprende, è stata quasi improvvisa: provocata da un’ulcera fulminante. Decine e decine sui social i massaggi di sostengo e cordoglio.

La storia di Rebecca De Pasquale è molto lunga: in passato era Don Mauro. Da adolescente ha sempre avuto una forte vocazione religiosa, ricoprendo prima il ruolo di novizio e poi di monaco nel monastero benedettino di Montecassino. Ma a 21 anni ha abbandonato i voti. E nel 2002 ha dichiarato di essere omosessuale diventando, successivamente, transgender. Un cambiamento di vita totale. Radicale. Oggi, come ha sempre raccontato nelle sue interviste, vive una fede profonda che non ha mai abbandonato nel corso degli anni.

“Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca”, aveva raccontato tempo fa a Live – Non è la d’Urso. Un'ospitata che aveva regalato alla trasmissione della domenica sera di Canale5 picchi di share altissimi e tanta curiosità. Oggi il pubblico, che non dimentica la sua storia, le manda tantissimi messaggi di conforto per la morte di sua madre.



