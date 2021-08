Chiara Ferragni e Fedez, clamoroso litigio "alla luce del sole" sullo yacht. Signorini li paparazza così: la fine rovinosa delle loro ferie

31 agosto 2021 a

Volano parole grosse tra Chiara Ferragni e Fedez. L'idillio dei Ferragnez su Instagram si incrina per un momento nella vita reale: la coppia più selfizzata della storia del gossip italiano, protagonista assoluta con migliaia di Instagram Stories molto glamour, è caduta sotto i colpi di Alfonso Signorini. Dopo aver sguinzagliato i suoi segugi, il direttore di Chi è riuscito a realizzare lo scoop dell'estate. L'ex fashion blogger, oggi regina delle influencer e imprenditrice a tutto tondo, e il suo marito rapper sono stati paparazzati nel bel mezzo di un clamoroso litigio sullo yacht di Diego Della Valle, che li sta ospitando in questi ultimi giorni di ferie sulla Costiera amalfitana.



In questa cornice dorata, spiegano da Chi, "è andato in scena il primo litigio (e che litigio!) alla luce del sole della coppia più mediatica d’Italia". Un litigio, si sottolinea, "che ha mostrato per la prima volta il lato inedito (ma normalissimo per qualsiasi coppie ) della loro vita lontana dai social".

Top secret per il momento il motivo dello scontro verbale. La Ferragni sembra gridare a squarciagola, Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe di Fedez) ha l'atteggiamento di chi è un po' più sulla difensiva ma già pronto a rovesciare il campo con un lancio lungo. In attesa di scoprire altri succosi dettagli, azzardiamo una ipotesi: tutti i mariti e tutte le mogli lo sanno bene, le vacanze sono belle ma se durano troppo generano stress, anche quelle più "esclusive". E se di mezzo c'è l'esigenza per business di essere sempre bellissimi e sorridenti, lo stress è doppio. Forza, il rientro si avvicina.

