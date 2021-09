Rosalinda Cannavò del GFVip, decisione estrema a soli 28 anni: "Vedo il mio corpo cambiare". Fan allibiti

01 settembre 2021 a

a

a

Il corpo di Rosalinda Cannavò continua a far discutere la Rete. Sembrerà assurdo, ma l'attrice un tempo nota come Adua Del Vesco, protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip e oggi felice accanto ad Andrea Zenga (conosciuto proprio nella casa di Cinecittà) da mesi è oggetto di critiche e pettegolezzi sul suo corpo. Lei, bellissima, è diventata suo malgrado paladina della "body positivity" ed è costretta, quasi quotidianamente, a difendersi dalle insinuazioni degli haters. La sua pagina Instagram è diventata un diario di pensieri ben poco frivoli o "leggeri". Tra le ultime riflessioni, Rosalinda ha deciso di svelare una vicenda tra le più intime e delicate per una donna, il rapporto con la maternità. "Da un po' di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare. Accetto tutti i cambiamenti fisici anche se è normale essere un po' stravolti", spiega la 28enne siciliana.

"Sarebbe stata stuprata, pronto a parlare coi magistrati": da Giletti, una terribile indiscrezione su Rosalinda Cannavò

"La cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente a livello estetico, ma che questo in futuro possa intralciare la mia voglia di diventare madre, di creare una famiglia". Nelle sue Stories su Instagram la Cannavò prosegue: "In realtà è da un po' di anni che pensavo a questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad una età molto giovane e volevo preservare questo momento di alta fertilità anche in futuro per facilitare il tutto. E secondo me è una buona cosa".

Nudo frontale integrale, Dayane Mello estrema. Rischio-censura: questa foto potrebbe sparire | Guarda

Quindi l'annuncio, spiazzante: "Sono andata a cercare online un posto che mi permetta di congelare gli ovuli". I followers e i fan ovviamente sono impazziti, immaginando che questa decisione sia il prologo a una maternità. "Vi prego - li stoppa subito lei -, parlando di congelazione degli ovuli significa che attualmente non sono incinta. Non fate supposizioni basate sul nulla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.