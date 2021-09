Grande Fratello Vip, subito paparazzata bollente sui concorrenti: "Beccati insieme", intreccio clamoroso

Francesco Fredella 01 settembre 2021 a

Signori e signore il Grande Fratello Vip sta per iniziare. La grande macchina del reality per antonomasia ora scalda i motori. E spuntano anche nuove indiscrezioni: si parla dell’ingresso delle tre principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié. In pratica sono le sorelle discendenti della dinastia di Hailé Selassié (ultimo imperatore di Etiopia). Salvo colpi di scena dell’ultim’ora dovrebbero partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. E sarebbero in gara come unico concorrente.

E poi c’è anche Tommaso Eletti, l’ultimo concorrente di Temptation island che potrebbe arrivate nella casa più spiata d’Italia. A Temptation Island era in compagnia della suq ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti. La loro storia è finita nel vortice delle polemiche e del clamore mediatico. Tommaso ha diviso il pubblico ed è stato subito arruolato da Signorini. E c’è un dettaglio: Tommaso sarebbe stato avvistato con Clarissa. Colpo di scena? Potrebbe trattarsi di un vero flirt.

Concorrenti ufficiali sono anche Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, ma circolano anche i nomi di Raffaella Fico e Soleil Sorge. Non solo: anche l’ex Miss Italia Manila Nazzaro potrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Intanto, sullo sfondo restano i presunti attriti tra Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. Davvero tra le due opinioniste ci sarebbero state scintille? Lo rivela una gola profonda, ma si tratta ancora una volta di un’indiscrezione.

