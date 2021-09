Jasmine Carrisi, "ecco cosa mi sono rifatta": rosiconi muti, la clamorosa confessione (a soli 20 anni)

01 settembre 2021 a

Tempo di confessioni per Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi, che si lascia andare direttamente sui suoi profili social, su Instagram, dove con grande onestà zittisce le malelingue. Già, perché in molti insinuavano che si fosse rifatta, insomma che avesse già fatto ricorso alla chirurgia estetica. E Jasmine, 20 anni, senza farsi troppi problemi lo conferma: sì, tutto vero.

"Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi", puntualizza sul social Jasmine Carrisi, che vanta quasi 1 milione di follower. Insomma, solo le labbra: naso e zigomi sono come mamma li ha fatti. Per la precisione, la figlia di Al Bano ha fatto ricorso solo ad un filler alle labbra, ritocchino tra i meno invasivi.

La figlia di Al Bano non ha specificato il numero di sedute al quale si è sottoposta ma ogni intervento di filler, per onor di cronaca, costa tra i 150 e i 200 euro. Si tratta di un trattamento medico-estetico usato per rimpolpare le labbra. La sostanza usata è l’acido ialuronico, un gel sterile riempitivo il cui scopo è quello di gonfiare o idratare. Attenzione, non si tratta del botox: quest'ultimo ifnatti non gonfia le labbra, ma rilassa la muscolatura.

