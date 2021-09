Chiara Ferragni, pacchianata in mezzo al lago: ecco il "regalo" di Fedez per l'anniversario, imbarazzo a Como

02 settembre 2021 a

a

a

Lo show continua. E così, dopo la litigata in alto mare a bordo di uno yacht, ecco la riconciliazione in occasione del loro terzo anniversario di nozze. Si parla di Chiara Ferragni e Fedez, ovviamente. E si scopre che per la ricorrenza il rapper ha organizzato una peculiare sorpresa per la mogliettina: uno show tutto per lei sul lago di Como.

Video su questo argomento "Si prende anche il Festival di Sanremo". Chiara Ferragni e Amadeus, indiscrezione-terremoto

Nelle immagini rigorosamente postate sui social eccoli mentre Fedez dedica un nuovo brano, inedito, alla influencer. Uno show all'aperto proibito ai comuni mortali: Fedez ha infatti cantato su una piattaforma in mezzo al Lago. Il brano si intitola Mi fai venire voglia di futuro.

Ferragni e Fedez, clamoroso litigio "alla luce del sole" sullo yacht. Signorini li paparazza così: la fine rovinosa delle loro ferie | Guarda

Insomma, l'amore prosegue a gonfie vele. Lo scontro sullo yacht una lite di routine, di quelle in cui tutte le coppie, nessuna esclusa, ogni tanto incappa. Fedez e la Ferragni, per inciso, stanno insieme da circa cinque anni: il matrimonio si è consumato due anni dopo il loro primo incontro.

Video su questo argomento Chiara Ferragni e Fedez, la furibonda lite sullo yacht? Quel sospetto sul matrimonio-social: forse...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.